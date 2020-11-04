Посольство США в годовщину смерти Гандзюк призвало привлечь к ответственности заказчиков

Посольство США в Украине во вторую годовщину убийства активистки Екатерины Гандзюк призвало украинскую власть привлечь к ответственности как исполнителей, так и заказчиков нападения.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства США .

"Сегодня мы вспоминаем преданность, волю и незаурядное мужество Екатерины Гандзюк, общественной активистки и борца с коррупцией, которая умерла два года назад в этот день от травм, полученных от нападения на нее с использованием кислоты. Мы приобщаемся к тем, кто призывает власти привлечь к ответственности как исполнителей, так и заказчиков нападения", - говорится в сообщении.

В Посольстве США также добавили, что ее память сохраняется во все большем осознании того, что гражданское общество является критически важной частью любой успешной демократии.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство по нападению на активистку на статью "Завершенное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк осужден Сергея Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. .

20 января правоохранители задержали бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству.