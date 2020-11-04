Зеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советником
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова (на фото) с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его своим внештатным советником.
Об этом
“Освободить Трофимова Сергея Владимировича с должности Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению”, – сказано в
Своим
Отметим, что Сергей Трофимов в ОП курировал вопросы региональной политики.
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