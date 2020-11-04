Зеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советником

Зеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советником

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова (на фото) с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его своим внештатным советником.

Об этом KV стало известно из указов президента Украины Владимира Зеленского.

“Освободить Трофимова Сергея Владимировича с должности Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению”, – сказано в указе президента №482/2020 от 4 ноября 2020 года.

Своим указом №483/2020 от 4 ноября 2020 года Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова своим внештатным советником.

Отметим, что Сергей Трофимов в ОП курировал вопросы региональной политики.

Ранее KV писала, что президент Владимир Зеленский не исключает роспуска нынешней Верховной Рады, если настанет "политический коллапс". Зеленский рассчитывает на поддержку в парламенте в ситуации с Конституционным судом Украины, но видимо, сомневается в ней.

Фото: bigmir


Игорь Бровко, КиевВласть

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