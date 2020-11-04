Тимошенко о Маркиве: какой бы трудной ни была борьба за достоинство, победа непременно будет

Политик призвала показать, что Украина умеет защищать себя не только от внешнего врага, но и на внутреннем фронте.

"Освобождение нацгвардейца Маркива – это радостное событие, доказывающее, что какой бы трудной ни была борьба за достоинство человека, за независимость Украины, - победа непременно будет ". Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

Вместе с тем она отметила, что "в то время, как украинские военные героически защищают страну, в тылу продолжается мародерство и цветет коррупция".

«Дальше так продолжаться не может. Только в НАК «Нафтогаз» четко установлено, что 225 миллиардов выведены из Украины, 75 миллиардов недополучил бюджет. Когда я сейчас слышу героические реляции о борьбе с коррупцией, я хочу спросить - где уголовные дела? Где конкретно объявленные виновные? Где Коболев вместе со своей стаей и всеми, кто стоит за иностранными наблюдательными советами?» - возмутилась Юлия Тимошенко.

Она обратилась к президенту с требованием «прекратить прикрывать преступников и доказать, что Украина умеет защищать себя не только от внешнего врага, но и на внутреннем фронте, очищая страну от коррупции, к которой приобщилась новая власть».