ТКГ согласовала четыре новых точки разведения сил на Донбассе

Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое расположены в Луганской области, Григорьевка - в Донецкой.

ТКГ согласовала четыре новых точки разведения сил на Донбассе
Фото: armyinform

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых точки разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом заявил исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак на брифинге 4 ноября, передает Радио Свобода.

"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", – сказал он.

Три участка из озвученных - Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое, - расположены в Луганской области, один - Григорьевка - в Донецкой.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Минске рассматривают девять возможных точек разведения. На предложение Украины боевики ответили своими.

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта, что категорически не устраивает Украину.

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