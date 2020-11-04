Польское правительство отложило выполнение решения КС о запрете абортов

Решение должно было вступить в силу 2 ноября, но до сих пор не было опубликовано.

Польское правительство решило отложить исполнение решения Конституционного суда о запрете абортов, которое должно было вступить в силу 2 ноября, но до сих пор не было опубликовано.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Согласно регламенту, решения Конституционного суда должны быть опубликованы своевременно. Однако на данный момент нам всем нужен мир и обсуждение этого решения, успокоение общественных настроений и дискуссии среди экспертов", - заявил представитель правительства Петр Мюллер.

Президент страны Анджей Дуда хотел предложить принять законопроект, который бы восстановил право на аборт из-за аномалии развития плода, но только в случае "летальных" недостатков. Однако парламент отложил запланированное на 4 ноября заседание на две недели. После этого оппозиционные политики выразили сомнение, что в правящей партии "Право и справедливость" хватит голосов, чтобы принять этот законопроект.

Между тем Польская федерация женщин и планирования семьи сообщила, что в последние дни перед тем, как решение суда должно было вступить в силу, в стране увеличилось число абортов.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов. Судьи признали несоответствующим конституции положение законодательства, позволявшее женщине прервать беременность в случае выявления у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. Этим положением аргументировали 98% абортов, легально проведенных в стране в прошлом году.

Активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи женщин.