"Или готовьтесь, или извините", - языковой омбудсмен об экзамене по украинскому языку для претендентов на госдолжности

Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, информирует пресс-служба Кабмина.

Омбудсмен напомнил, что 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком согласно новым стандартам, разработанным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

"То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - пояснил Тарас Креминь.

"Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо - готовьтесь, тренируйтесь, нанимайте учителей или - извините, как говорится", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Ранее Креминь призвал КС проявить государственническую позицию при рассмотрении языкового закона.

Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля прошлого года. Действие закона не распространяется на личную жизнь.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

В то же время предполагается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.