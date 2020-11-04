Сейчас кислородом обеспечены почти 20 тысяч коек - Виктор Ляшко

По состоянию на 3 ноября кислородом обеспечены 19 972 койки, отведенных под ковид. Об этом в комментарии LB.ua заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Всего 10 августа была поставлена задача подготовить под ковид 52 тысячи коек, из них 42 189 должны быть обеспечены кислородом, - говорит Ляшко. - На сегодня имеем 19 972 койки с кислородом".

Он пояснил, что речь идет как о централизованной разводке кислорода, так и о концентраторах - они считаются в статистике как кислородные точки.

Ляшко рассказывает, что соответствующее задание (обеспечить кислородом 80% ковидных коек) было поставлено перед главами областных администраций еще в августе. "Они обещали, что все будет сделано, - говорит Виктор Ляшко. - В сентябре мы анализируем ситуацию и видим, что количество коек с кислородом не увеличивается. Опять всех собираем и спрашиваем: "Что происходит, у вас не хватает денег?" Говорят, что да, не хватает денег. Собираем потребность, 10 октября передаем в регионы субвенцию - 572 млн. грн. Доводим средства до места назначения и просим регионы сказать, сколько они до 1 ноября успеют обеспечить кислорода. Они показывают: оборудуем 17 тысяч коек, в дополнение к тем 16, которые уже были. Но по состоянию на 3 ноября они оборудовали только 3600, то есть в общем имеем 19 972 койки с кислородом. Сегодня премьер провел еще раз селекторное совещание, еще раз прошлись по каждой области, по каждой цифре, по каждой потребности".

Напомним, в Украине сейчас рассматривается вариант введения новой карантинной зоны – кроме красной, оранжевой, желтой и зеленой может появиться еще условно называемая черная, в которой будет полный локдаун.

Также правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня - с вечера пятницы до утра понедельника. Он предусматривает закрытие фудкортов, ресторанов, кроме работы на вынос.