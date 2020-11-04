Нацгвардеец Маркив летит из Италии в Украину

Освобожденный по решению Апелляционного суда в Милане украинский военный Национальной гвардии Виталий Маркив возвращается в Украину.

Самолет с Маркивым, а также украинской командой, боровшейся за освобождение нацгвардейца, сядет на аэродроме НГУ около 14-ти часов. Фото с борта самолета LB.ua предоставила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Маркива, в частности, сопровождает и глава МВД Арсен Аваков.

Три года украинский военный находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккеле, которое произошло в 2014 году в зоне боевых действий на Востоке Украины.

Фото: Людмила Денисова

Напомним, что старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) Национальной гвардии Украины Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

По версии обвинения, Маркив якобы был причастен к убийству по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа и его роSSийского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Апелляционный процесс по делу Маркива начался 29 сентября. Рассмотрения обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции проходили в апелляционном суде присяжных Милана.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккели и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

15 октября в Милане на третьем заседании апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива заслушали выводы исследования разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера. Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, вырванные из контекста. Речь идет о фразе "убили журналиста", которую получили во время прослушивания гвардейца Маркива в СИЗО и которую пытались интерпретировать, как "я убил".

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил "мы убрали репортера", но сказал: "В 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

За освобождение Маркива боролись Министерство внутренних дел Украины и Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что суд над Маркивым является элементом гибридной войны РоSSии, ведь обвиняли не просто одного защитника Украины, но и всю армию.

На вчерашнем заседании Виталий еще раз напомнил, что все обвинения безосновательны, а сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности.

Во время судебного заседания также выступала адвокат семьи погибшего Андреа Роккели Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их преступления.

Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива, его в тот же вечер забрали из тюрьмы Опера.