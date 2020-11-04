Кабмин назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета Ощадбанка

Кабмин на заседании 4 ноября назначил экс-министра экономики и бывшего гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмм-канале.

Фото: dossier.akcenty.com.ua

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Согласно документу, прекращаются полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова, а Абромавичус назначается членом наблюдательного совета банка как представитель государства от президента.

Предыстория

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора «Укроборонпрома» и экс-министра экономики Абромавичюса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета Ощада, которые начали работу в июне.

Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.