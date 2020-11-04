Кабмин назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета Ощадбанка

Кабмин на заседании 4 ноября назначил экс-министра экономики и бывшего гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмм-канале.

Кабмин назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета Ощадбанка
Фото: dossier.akcenty.com.ua

Кадры

Согласно документу, прекращаются полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова, а Абромавичус назначается членом наблюдательного совета банка как представитель государства от президента.

Предыстория

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора «Укроборонпрома» и экс-министра экономики Абромавичюса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.

  • В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета Ощада, которые начали работу в июне.

  • Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

  • Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов наблюдательного совета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и Укрзализныци).

  • Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин ликвидировал Государственную социальную службуКабмин ликвидировал Государственную социальную службу
Заместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более полумиллиона гривеньЗаместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более полумиллиона гривень
Шмыгаль назначил еще одного менеджера Ахметова директором "Оператора рынка", - "Наші гроші"Шмыгаль назначил еще одного менеджера Ахметова директором "Оператора рынка", - "Наші гроші"
Тимошенко прокомментировала заявление Совета Европы относительно законопроекта ЗеленскогоТимошенко прокомментировала заявление Совета Европы относительно законопроекта Зеленского
19-летний сын Натальи Королевской стал депутатом горсовета Краматорска19-летний сын Натальи Королевской стал депутатом горсовета Краматорска
Кабмин увеличил ставку для семейных врачей на 51 грн за пациентаКабмин увеличил ставку для семейных врачей на 51 грн за пациента
Кабмин назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерейКабмин назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь"Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь"
Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца годаКабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца года
Кабмин отменил ограничения зарплат руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятийКабмин отменил ограничения зарплат руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий
Последние новости
Подгружаем последние новости