Кабмин назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета Ощадбанка
Кабмин на заседании 4 ноября назначил экс-министра экономики и бывшего гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмм-канале.
Кадры
Согласно документу, прекращаются полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова, а Абромавичус назначается членом наблюдательного совета банка как представитель государства от президента.
Предыстория
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора «Укроборонпрома» и экс-министра экономики Абромавичюса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.
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В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета Ощада, которые начали работу в июне.
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Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.
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Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов наблюдательного совета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и Укрзализныци).
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Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.