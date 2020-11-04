Кабмин ликвидировал Государственную социальную службу
Ее правопреемницей станет Национальная социальная сервисная служба Украины.
Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную социальную службу. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 4 ноября, передает Радио Свобода.
Правопреемницей Государственной социальной службы Украины станет Национальная социальная сервисная служба Украины.
В конце октября правительство назначило Владислава Машкина главой Национального социальной сервисной службы.
По данным Минсоцполитики, Национальная социальная сервисная служба Украины - новый центральный орган исполнительной власти, призванный обеспечить «непрерывность в реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей в условиях завершающего этапа территориально-административной реформы».
Решение о создании Нацсоцслужбы было принято правительством 26 августа.
Ожидается, что аппарат службы будет насчитывать 120 сотрудников, а также будет создано 25 региональных органов в областных центрах и в Киеве.