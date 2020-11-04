За 100 дней тишины количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раза, количество погибших - в 14 - заместитель командующего ОС

С 27 июля зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророSSийскими наемниками.

За 100 дней тишины количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раза, количество погибших - в 14 - заместитель командующего ОС
Заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь.
Фото: Радио Свобода

После введения на Донбассе 27 июля полного и всеобъемлющего прекращения огня количество обстрелов уменьшилось в пять с половиной раз.

Об этом сообщил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, информирует пресс-служба Министерства обороны.

Он отметил, что "тишина" не наступила сразу и не является абсолютной. Почти ежедневно происходило по несколько провокационных обстрелов со стороны оккупантов.

"Несмотря на начало действия режима прекращения огня и усиленного контроля за его соблюдением, противник не прекращает провокационные действия. Так, с 27 июля и до сих пор зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророSSийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала более чем в 5 раз меньше", - отметил генерал-майор Богдан Бондарь.

Всего с начала года по состоянию на первое ноября зафиксировано 2 360 обстрелов позиций украинских войск, из них 814 - обстрелы с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Боевые потери составили 405 военнослужащих: 49 военных погибли, 356 были ранены.

Напомним, в последние дни ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Так, 3 ноября на Донбассе в результате обстрела из гранатомета был ранен военный. Украина направила ноту в СММ ОБСЕ.

2 ноября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что готов к компромиссам с Россией по Донбассу.

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