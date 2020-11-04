В Сенат США впервые избрана женщина-трансгендер

Представительница Демократической партии США Сара Макбрайд стала первой женщиной-трансгендером в истории страны, выигравшей выборы на пост сенатора.

Об этом сообщает NBC News.

30-летняя Макбрайд участвовала в выборах сенатора от штата Делавэр и победила представителя Республиканской партии Стива Вашингтона. Действующий сенатор Харрис Макдауэлл, который также представляет демократов, поддержал Макбрайд. Сам он уходит на пенсию.

"Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо", - написала Макбрайд в Twitter .

We did it. We won the general election.



Thank you, thank you, thank you. — Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

Она также отметила, что демократия в США "достаточно велика", что позволяет представителям ЛГБТ избираться на такие должности. Среди своих приоритетов Макбрайд назвала борьбу с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Отметим, что на выборах 1972 года тогда еще 30-летнего демократа Джо Байдена, который сейчас борется за кресло президента США , избирали сенатором от штата Делавэр.

Напомним, в правительстве Бельгии впервые в истории страны и Европейского Союза, должность вице-премьер-министра заняла женщина-трансгендер Петра Де Суттер.