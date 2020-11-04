Киевскую больницу "Феофания" могут отдать для больных COVID-19

Там есть тысяча коек, достаточно кислорода и укомплектован персонал.

Киевскую клиническую больницу "Феофания" планируют отдать для нужд больных коронавирусом, поскольку правительство прогнозирует увеличение количества инфицированных COVID-19.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

На совещании в Офисе президента эту идею поддержал президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако были и противники такого решения.

"На том же совещании прозвучала идея отдать под эпидемические потребности «Феофанию». Там тысяча коек, достаточно кислорода и укомплектован персонал. Ни копейки бюджетных денег и никакие «мобильные госпитали» разворачивать не нужно. То есть, как ни копейки? ... Дополнительных. Потому что сама по себе «Феофания», плюс ведомственная поликлиника на улице Верхней, «тянут» на год около 600 миллионов наших с вами гривен", - сообщила Кошкина.

На совещании также обсуждалась идея введения карантина "выходного дня", поскольку полного локдауна экономика страны не выдержит.

Напомним, по результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут регистрировать до 10 тыс. новых случаев ковида в сутки. До конца года от коронавируса могут умереть до 20 тыс. украинцев.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в столичном Дворце спорта начали разворачивать госпиталь для больных COVID-19.