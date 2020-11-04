Киевскую больницу "Феофания" могут отдать для больных COVID-19

Там есть тысяча коек, достаточно кислорода и укомплектован персонал.

Киевскую больницу "Феофания" могут отдать для больных COVID-19
Фото: KP.UA

Киевскую клиническую больницу "Феофания" планируют отдать для нужд больных коронавирусом, поскольку правительство прогнозирует увеличение количества инфицированных COVID-19.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

На совещании в Офисе президента эту идею поддержал президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако были и противники такого решения.

"На том же совещании прозвучала идея отдать под эпидемические потребности «Феофанию». Там тысяча коек, достаточно кислорода и укомплектован персонал. Ни копейки бюджетных денег и никакие «мобильные госпитали» разворачивать не нужно. То есть, как ни копейки? ... Дополнительных. Потому что сама по себе «Феофания», плюс ведомственная поликлиника на улице Верхней, «тянут» на год около 600 миллионов наших с вами гривен", - сообщила Кошкина.

На совещании также обсуждалась идея введения карантина "выходного дня", поскольку полного локдауна экономика страны не выдержит.

Напомним, по результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут регистрировать до 10 тыс. новых случаев ковида в сутки. До конца года от коронавируса могут умереть до 20 тыс. украинцев.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в столичном Дворце спорта начали разворачивать госпиталь для больных COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман обратился к правительству относительно роста заболеваемости COVID-19: "У вас есть 7-10 дней, а дальше - катастрофа"Гройсман обратился к правительству относительно роста заболеваемости COVID-19: "У вас есть 7-10 дней, а дальше - катастрофа"
В Украине могут ввести карантин "выходного дня", - СМИВ Украине могут ввести карантин "выходного дня", - СМИ
Разумков призвал ответственно относиться к средствам из фонда борьбы с COVID-19Разумков призвал ответственно относиться к средствам из фонда борьбы с COVID-19
В столичном Дворце спорта разворачивают госпиталь для больных COVID-19 - ЛяшкоВ столичном Дворце спорта разворачивают госпиталь для больных COVID-19 - Ляшко
Глава ВОЗ пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19Глава ВОЗ пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Кличко назвал три места, где могут развернуть мобильные госпитали в КиевеКличко назвал три места, где могут развернуть мобильные госпитали в Киеве
Украина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19 - моделирование КШЭУкраина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19 - моделирование КШЭ
НАПК опубликовало список должностных лиц, которые могут избежать ответственности из-за решения КСНАПК опубликовало список должностных лиц, которые могут избежать ответственности из-за решения КС
МВД приостановило прием граждан из-за распространения COVID-19МВД приостановило прием граждан из-за распространения COVID-19
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Последние новости
Подгружаем последние новости