Нардепы в первом чтении поддержали усиление ответственности за ложные минирования и "телефонный терроризм"

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3911 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Такое решение поддержали 235 нардепов.

"Целью принятия проекта Закона Украины «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» (далее - проект Закона) является существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, а также обеспечение экономии материальных и других ресурсов органов государственной власти, которые используются для их проверки и устранения негативных последствий распространения ложной информации", - говорится в пояснительной записке.

В частности, документом усиливается ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями: кроме лишения свободы на срок от двух до шести лет, может быть применена также конфискация имущества.

Также законопроектом часть вторую статьи 259 УК предлагается изложить в новой редакции, устанавливающей усиленную уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры либо объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения, или учреждения образования (в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).

Напомним, в сентябре Национальная полиция призвала Раду усилить ответственность за ложные минирования. В 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 подобных сообщений, а в 2014-2016 годах их количество выросло более чем в четыре раза и составляет более 800 сообщений. За восемь месяцев 2017 года было уже 372 ложных "минирования".

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет для "шутников". Но риск попасть за решетку часто не отпугивает псевдоминеров.