Нардепы принесли в КС заявление с призывом об отставке 11 судей

Документ подписали 226 депутатов.

Нардепы принесли в КС заявление с призывом об отставке 11 судей
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный Суд зарегистрировал заявление народных депутатов с призывом к 11 судьям добровольно сложить полномочия.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня, 4 ноября 2020 года, глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. В Секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - говорится в сообщении.

В "Слуге народа" отметили, что документ подписали 226 депутатов. Заявление касается не всех судей, а только 11, которые, собственно, поддержали скандальное решение об отмене антикоррупционной реформы и, в частности, электронного декларирования.

"Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей сложить полномочия добровольно. Чтобы они поняли, что народные депутаты - это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, что нет доверия после таких решений к судьям", - заявил Арахамия.

По его словам, если судьи не сложат полномочия, у депутатов есть ряд законодательных инициатив. Все они имеют одну цель - фактически предотвратить дальнейшие решения КС, которые могут полностью разрушить антикоррупционную независимую инфраструктуру.

Напомним, вчера народные депутаты провозгласили заявление-обращение к судьям Конституционного Суда, принимавшим участие в голосовании за отмену ряда положений антикоррупционного законодательства, безотлагательно уйти в отставку или сложить с себя полномочия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал судей Конституционного Суда добровольно уйти в отставку. Он сказал, что те судьи, которые уйдут в отставку и которые не поддерживали отмену положений антикоррупционного законодательства, смогут претендовать на переназначение.

Кроме того, Зеленский настаивает на принятии законопроекта, предусматривающего роспуск состава Конституционного Суда.

Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосования за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного Суда.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.

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