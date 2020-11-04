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2020-11-04
Кличко выздоровел от ковида и вернулся на работу
"Мой тест на коронавирус отрицательный. Я чувствую себя хорошо".
Фото: facebook/Кличко - мер
Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса и вернулся к полноценной работе в Киевской городской государственной администрации.
Об этом он сообщил на брифинге.
Кличко отметил, что чувствует себя хорошо, полон сил и готов работать.
"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус отрицательный. Я чувствую себя хорошо", - сказал он.
Напомним, 24 октября мэр Киева сообщил, что у него ковид. Он отметил, что чувствует себя хорошо, но должен пойти на самоизоляцию и работать из дома. Он также не участвовал в голосовании на местных выборах 25 октября.