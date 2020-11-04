Кличко выздоровел от ковида и вернулся на работу

"Мой тест на коронавирус отрицательный. Я чувствую себя хорошо".

Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса и вернулся к полноценной работе в Киевской городской государственной администрации.

Об этом он сообщил на брифинге.

Кличко отметил, что чувствует себя хорошо, полон сил и готов работать.

"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус отрицательный. Я чувствую себя хорошо", - сказал он.