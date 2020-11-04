Кличко выздоровел от ковида и вернулся на работу

"Мой тест на коронавирус отрицательный. Я чувствую себя хорошо".

Кличко выздоровел от ковида и вернулся на работу
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса и вернулся к полноценной работе в Киевской городской государственной администрации.

Об этом он сообщил на брифинге.

Кличко отметил, что чувствует себя хорошо, полон сил и готов работать.

"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус отрицательный. Я чувствую себя хорошо", - сказал он.

Напомним, 24 октября мэр Киева сообщил, что у него ковид. Он отметил, что чувствует себя хорошо, но должен пойти на самоизоляцию и работать из дома. Он также не участвовал в голосовании на местных выборах 25 октября.

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