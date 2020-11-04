Большинство украинцев не поддерживает решения КС об отмене электронного декларирования

59% украинцев негативно относятся к решению Конституционного Суда об отмене электронного декларирования и системы доступа к информации об активах и доходах чиновников.

Такие данные исследования обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

"Только 11% опрошенных положительно относятся к решению Конституционного суда, 25% - нейтрально, в то время как большинство (59%) - отрицательно. При этом среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения, негатив к нему составляет 83%", - говорится в сообщении.

Наиболее негативно к решению Конституционного суда относятся люди старшего возраста, жители столицы, Западной и Центральной Украины, сторонники "Европейской солидарности", "Голоса" и партии "Сила и честь".

По данным соцопроса, большинство респондентов (60%) не доверяют Конституционному суду. При этом среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения об отмене электронного декларирования для чиновников, недоверие к институту составляет почти 80%.

Почти 60% опрошенных поддерживают проект закона президента, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда. 27% - не поддерживают, 16% - не определились.

"Рейтинг" также отмечает, что 39% украинцев хорошо осведомлены о решении Конституционного суда, которым отменили электронное декларирование и систему доступа к информации об активах и доходах чиновников, 36% - что-то слышали об этом, в то же время 25% - впервые слышат. Наиболее осведомлены люди старшего возраста и жители столицы.

Опрос проводился 2-3 ноября методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.