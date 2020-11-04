Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал результаты партии "Слуга народа" на местных выборах и назвал причину низкой поддержки президентской политсилы. В провале "слуг народа" Богдан обвинил лично президента Владимира Зеленского.

Богдан считает, что глава государства неправильно построил систему координат избирательного штаба. Он отметил, что катастрофы в этом нет, но уже понятно, что тот курс, который избрали – неправильный.

"Он приведет к тому, что снижаются твои рейтинги. Надо делать выводы, надо, конечно, наказать виновных. Насколько я понимаю, виновных наказывать не будут, а как всегда, их наградят, а тех людей, которые действительно работали – сейчас будут наказывать", – заявил Богдан.

По мнению Богдана, проигрыш "Слуги народа" на выборах означает снижение легитимности власти и доверия народа к ней.

Окончательные итоги выборов будут объявлены не позднее 6 ноября, однако в президентской партии уже понимают, что избирательная кампания не стала для нее успешной. ПророSSийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) одержала победу в восточных областях, "Европейская солидарность" Петра Порошенко выбилась в лидеры в западных областях.

По этим выборам стало заметно, что по сравнению с президентскими выборами, когда «Слуга народа» набрала 43% поддержки, а ОПЗЖ и « ЕС » получили 13% и 8% соответственно, рейтинг президентской партии уже не такой высокий. В этот раз голоса разделились практически поровну между тремя политсилами. "Слуга народа" лидирует в центральных областях, но в других регионах поддержка партии упала.

Напомним, 3 ноября четыре фракции в парламенте отказались поддержать законопроект Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда.