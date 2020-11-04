Волкер: Путин пытается сделать в Беларуси то, что и на Донбассе

"Президент РФ в Беларуси пытается руководить разведкой, управлять медиа и социумом".

Волкер: Путин пытается сделать в Беларуси то, что и на Донбассе
Фото: Андрей Гудзенко

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент РоSSии Владимир Путин пытается влиять на ситуацию в Беларуси.

Об этом Волкер рассказал в интервью "Прямому".

Он отметил, что президент РФ в Беларуси пытается руководить разведкой, управлять медиа и социумом.

"Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится ... Он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается руководить разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси", - сказал Волкер.

"Очень важно, чтобы голос белорусов был бы услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским Союзом. Все, что они хотят - это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны это также соблюдать и помогать им в этом", - добавил он.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что президент РФ Путин "очень доволен ситуацией на Донбассе такой, какой она является сегодня".

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, по меньшей мере пять протестующих погибли, десятки пропали. Еще в конце августа Александр Лукашенко заявлял о готовности к диалогу, но указывал, что "с улицей за стол переговоров не сядет". Тогда он пригрозил студентам, которые принимают участие в акциях протеста, призывом в армию.

Кроме того, Лукашенко заявлял, что договорился с Путиным, что РФ "при первом запросе" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.

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