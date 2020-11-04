Трамп vs Байден: впервые объем ставок на политическое событие превысил $1 миллиард — СМИ

Выборы американского президента 3 ноября обойдут все спортивные соревнования по объему ставок и войдут в историю как главное событие года для букмекеров. Об этом пишут мировые СМИ , в частности investory.news и CNN.

Фото: prostoprosport.ru

Так, по данным главы отдела политических ставок крупнейшего игорного холдинга GVC Мэттью Шеддика, общий объем ставок на итоги выборов уже превысил $1 млрд, что вдвое больше, чем в 2016 году.

У кого больше шансов

На прошлых выборах аналитики ошиблись, хотя тогда однозначным фаворитом считалась Хиллари Клинтон. На этот раз букмекеры недостаточно уверенно, но ставят против Трампа.

На победу Байдена можно поставить 1,52, что составляет 63% вероятности. Если же Трамп сохранит свой пост, сыграет ставка с коэффициентом 2,58 (37% вероятности).

В целом специалисты, которые предоставляют игрокам советы на основе изучения данных, оценивают шансы Байдена на победу в 65%, а Трампа — 35%. С тем, что фаворитом нынешних выборов пока является кандидат от Демократической партии Джо Байден, соглашаются и аналитики букмекерской компании Paddy Power.

«Поставить на его победу можно с коэффициентом 1,4, что соответствует вероятности 70%. Сделать ставку на победу действующего президента Дональда Трампа можно с котировкой 2,7. Вероятность его победы составляет около 30%», — отметили в компании.

Австралийские букмекеры сообщают, что 65% ставок приходятся на победу действующего президента Дональда Трампа. Однако наибольшая ставка за последние сутки в стране составляла $130 тыс. — игрок заключил пари на победу Джо Байдена.

Кстати, украинские букмекеры также делают ставки и рассчитывают на победу Байдена на президентских выборах в США . Так, букмекер «Париматч» оценивает его шансы как 1,32 к 1, а букмекер «ФавБет» — 1,5 к 1. При этом ставка на победу действующего президента Дональда Трампа в «Париматч» составляет 3,2 к 1, в «ФавБет» — 2,6 к 1.

Поставить на кандидата или партию

Ставить на победу кандидатов можно и в отдельных штатах. Например, в Колорадо у действующего президента нет шансов — победа Байдена в этом штате котируется по 1,04, у Трампа — по 9,20. А вот в Южной Каролине ситуация прямо противоположная.

За 30,00 предлагается поставить на то, что в случае поражения Трамп откажется (а он ранее предупреждал, что может так поступить) признавать итоги выборов и передавать власть.

Заключать пари можно не только на победителя, но и на партии. Например, фаворитами во Флориде считаются демократы с коэффициентом 1,7, в то же время шансы республиканцев, по данным БР, там оцениваются котировкой 2,0. А вот в Техасе, наоборот, лидируют представители «слонов» с кефом 1,2. В то же время заключить пари на успех демократов можно по 3,75.

Сделать ставку можно и на то, кандидат от какой партии станет победителем. «Шансы демократов и республиканцев здесь оцениваются одинаковым коэффициентом 1,864, а вот вероятность победы независимого кандидата гораздо ниже — на такой результат принимаются ставки с кефом 150,0», — отмечает БР. И добавляет, что сделать ставку на то, что победит кандидат от любой другой партии, можно с 50,0.

Фанаты ставок

Букмекерские компании сообщают, что нынешние выборы американского президента вызвали бешеный спрос. На них активно ставят, например, жители Австралии — голосование стало там самым популярным событием среди местных бетторив.

По данным букмекерских компаний Ladbrokes, Tabcorp и Sportsbet, будущие выборы уже привлекли больше ставок, чем финалы Австралийской футбольной лиги и Национальной регбийной лиги.

Как отмечает БР, букмекеры Sportsbet считают, что голосование обойдет по объему ставок даже Мельбурнский кубок — известные гонки, которые проходят на ипподроме Flemington Park. «Мы не можем раскрыть точные цифры, но выборы 2020 станут наиболее популярным событием для ставок. Текущий рекорд принадлежит Мельбурнскому кубку 2019», — подчеркнул представитель Sportsbet.

А вот наибольшая из ставок на выборах и третья по величине в истории крупнейшего в мире онлайн-букмекера Betfa была сделана в Великобритании, где неизвестный игрок поставил млн ($1,29 млн) на победу Джо Байдена, отмечает CNN.

До этого момента рекордной была ставка в размере ?555 тыс., поставленная на победу Дональда Трампа в президентской гонке четыре года назад.

Успех или неудача?

В общем ставка, сделанная в Betfa, стала третьей по величине за всю историю букмекера. В 2010 году ?1,1 млн были поставлены на теннисиста Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции и чуть более ?1 млн в 2017 году на Флойда Мейвезера-младшего в его матче против Коннора Макгрегора. Все десять крупнейших ставок в истории букмекерской конторы были выигрышными.

Betfair оценивает общую сумму ставок на президентские выборы в США на своей площадке в ?400 млн, что в 2 раза больше, чем было поставлено в 2016 году.

Однако политические ставки не всегда приносят успех игрокам. Менеджер по связям с общественностью OddsChecker US Пит Уотт рассказал, что за месяц до выборов 2016 года один из лучших игроков поставил на Хиллари Клинтон ?550 тыс.