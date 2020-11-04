"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Вместе с уведомлением опубликованы также фотография и видео, на которых якобы изображен преступник.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооруженное нападение в Вене вечером 2 ноября, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, распространенное через информационное агентство террористов Amaq.

Вместе с уведомлением опубликованы также фотография и видео, на которых якобы изображен преступник.

На снимке, опубликованном в Telegram, был изображен мужчина с бородой по имени Абу Дагни аль-Олбани. В сообщении говорится, что в понедельник он открыл огонь из огнестрельного оружия по людям в центре Вены, после чего был застрелен полицией.

Фото: Reuters

На фото Олбани держит в руках пистолет, пулемет и мачете, а также носит кольцо с надписью "Мухаммед - посланник Аллаха".

Через несколько минут Amaq опубликовало видео с участием Олбани, в котором он присягнул на верность лидеру Исламского государства Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураши. На видео он говорил на арабском.

Олбани обычно используется для обозначения человека албанского происхождения. В заявлении не указано иное имя мужчины.

Австрийские власти идентифицировали нападающего как Куйтима Фейзулая, имевшего двойное гражданство Австрии и Северной Македонии. В апреле 2019 года он был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за попытку приехать в Сирию для присоединения к Исламскому государству.

Отмечается, что нападавший был выпущен из тюрьмы менее года назад.

Напомним, вечером 2 ноября несколько человек открыли огонь возле синагоги в центре Вены.

В настоящее время известно о пятерых погибших вследствие теракта и не менее 15 раненых. Сообщалось, что погибли четыре мирных жителя и один нападающий, которого застрелила полиция сразу на месте происшествия. Информации о гражданстве погибших пока нет.

Сейчас о нападающем известно, что он является сторонником .кстремистской группировки "Исламское государство". Нападавший был вооружен и, вероятно, пытался посеять панику. На улицах Вены проводится операция по розыску другого подозреваемого.