Рада сделала шаг к усилению ответственности бизнеса за клиентов без масок

Размер штрафа предлагается установить от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 до 5100 гривень.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание бизнеса и организаций в случае допущения ими в общественные места или транспорт людей без масок или респираторов.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №3890 поддержали 229 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить наказание за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места или транспорт без масок или респираторов. Размер штрафа предлагается установить от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 до 5100 гривень.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

Законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно отсутствие масок, правительство подало в Верховную Раду еще в июле.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.