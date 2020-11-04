Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект Зеленского о роспуске КСУ

Арахамия пояснил, что сегодня парламент идет одновременно по нескольким сценариям.

Народные депутаты рассматривают президентский законопроект о признании ничтожным решения Конституционного суда (КСУ) по антикоррупционному законодательству и роспуске действующего состава КСУ как крайнюю меру, которая будет использована только если понадобится "тотальное исправление ситуации".

Об этом он рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина". Арахамия считает, что законопроект авторства народных депутатов во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым, который сегодня рассматривался на комитете, является переходным, но не разрешает глобально кризисную ситуацию, возникшую после решения Конституционного суда Украины.

"Нет и близко никакой интриги по рассматриваемым на комитете законопроектам. Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возвращении деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть частично вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", - сказал Арахамия.

По его мнению, президентский законопроект четко расставляет акценты и правильнее решает ключевую задачу восстановления законности.

Арахамия также указал, что за последние несколько дней появился целый ряд законопроектив, призванных предотвратить возможные антигосударственные решения КСУ. Среди них "процедурный путь" по изменению пропорции голосов при принятии решений КС или по изменению минимальной квоты при принятии решений.

Арахамия пояснил, что сегодня парламент идет одновременно по нескольким сценариям.

"Возвращаем в срочном порядке электронные декларации. Делаем политическое заявление к КСУ с призывом добровольно сложить полномочия. Это бы устроило всех. А также начинаем работать над процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив", - подчеркнул он.

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного суда, которые не голосовали за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В этом случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Кроме того, зарегистрирован законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, восстанавливающую действие пунктов закона «О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.