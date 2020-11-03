"Это победа справедливости": Зеленский прокомментировал оправдание нацгвардейца Маркива

Он зазнаяив, что лично проводил переговоры об освобождении Виталия Маркива с руководителями Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение нацгвардейца Виталия Маркива, которого апелляционный суд Милана сегодня оправдал по делу о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Одна ошибка перевода могла привести к разрушению судьбы нашего нацгвардейца. И по всей стране мы пристально следили за делом Виталия, проникались. Освобождение нацгвардейца Маркива - это победа справедливости ... Всех нас поздравляю. Это действительно праздник. Справедливость должна всегда торжествовать", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что лично проводил переговоры об освобождении Виталия Маркива с руководителями Италии.

Глава государства также поблагодарил за работу над освобождением Маркива итальянскую сторону, главу МВД Арсена Авакова, украинских дипломатов и представителей Офиса президента.

Зеленский также добавил, что ожидает скорейшего прибытия Маркива в Украину.

Напомним, старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.

По версии обвинения, Маркив якобы был причастен к убийству по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Судебные слушания по делу Маркива продолжались три года.

В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Апелляционный процесс по делу Маркива начался 29 сентября. Рассмотрения обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень.

Сегодня апелляционный суд присяжных Милана

полностью оправдал Маркива.