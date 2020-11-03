Украина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за ранения бойца на Донбассе

Украинские представители в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направили письменную ноту СММ ОБСЕ в связи с обстрелом украинских позиций в районе Новолуганска и ранения бойца.

Об этом сообщается на странице украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе(ТКГ).

По данным украинских представителей, военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

"Сегодня днем противник из автоматического гранатомета обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил осколочные ранения. В связи с нарушением противником режима прекращения огня украинские представители в СЦКК направили письменную ноту СММ ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеский обстрел также станет предметом обсуждения во время следующего заседания ТКГ.

Напомним, с начала текущих суток, 3 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение, состояние здоровья бойца оценивается как средней тяжести.

Кроме того, оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.