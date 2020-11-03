Украина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за ранения бойца на Донбассе
Военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.
Украинские представители в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направили письменную ноту СММ ОБСЕ в связи с обстрелом украинских позиций в районе Новолуганска и ранения бойца.
Об этом сообщается на странице украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе(ТКГ).
По данным украинских представителей, военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.
"Сегодня днем противник из автоматического гранатомета обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил осколочные ранения. В связи с нарушением противником режима прекращения огня украинские представители в СЦКК направили письменную ноту СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеский обстрел также станет предметом обсуждения во время следующего заседания ТКГ.
Напомним, с начала текущих суток, 3 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение, состояние здоровья бойца оценивается как средней тяжести.
Кроме того, оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
Вчера глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что готов к компромиссам с Россией по Донбассу.