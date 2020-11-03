Суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца Маркива (дополнено)

В Италии апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который подозревался в причастности к гибели фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.

С него сняли все обвинения. Скоро он отправится домой, в Украину. Об этом в комментарии LB.ua сообщила обмудсман Людмила Денисова.

Решение было принято только что. В настоящее время идет оформление необходимых документов.

Судебные слушания по делу Маркива продолжались три года. Старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Апелляционный процесс по делу Маркива начался 29 сентября. Рассмотрения обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции проходили в апелляционном суде присяжных Милана.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014-го. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

15 октября в Милане на третьем заседании апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера. Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, вырванные из контекста. Речь идет о фразе "убили журналиста", которую получили во время прослушивания гвардейца Маркива в СИЗО , и которую пытались интерпретировать вроде "я убил".

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил "мы убрали репортера", но сказал: "В 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

За освобождение Маркива боролось Министерство внутренних дел Украины и Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

На сегодняшнем заседании Виталий еще раз напомнил, что все обвинения безосновательны, а сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности.

Во время судебного заседания также выступала адвокат семьи погибшего Андреа Роккелли Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их преступления.