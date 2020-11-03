Данилов предупредил главу КСУ, шо "Ростов не резиновый"

Он также посоветовал Тупицкому "не засорять информационное пространство истерическими заявлениями".

Данилов предупредил главу КСУ, шо "Ростов не резиновый"
Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда (КСУ) подать в отставку, и пригрозил уголовным преследованием главе КСУ Александру Тупицкому.

Про це він повідомив у Facebook.

"Последние заявления главы КСУ господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив, по сути, попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны. Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание. Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", - написал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, своим решением по антикоррупционному законодательству КСУ "посягнул на нормы Конституции Украины", которые гарантируют курс Украины в ЕС и НАТО.

Он также отметил, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству в случае его принятия прекратит полномочия действующего на сегодня состава суда, но не прекратит полномочия самого КСУ.

"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку", - отметил Данилов.

Напомним, сегодня глава КСУ Александр Тупицкий принял участие в брифинге по ситуации вокруг решений суда. В ходе него он заявил, что члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции запугивали судей Конституционного суда. Кроме того, в партии "Слуга народа" пригрозили "улицей" и протестами, а участники митинга под КС были радикально настроены и предъявили ультиматум - если судьи не уйдут в отставку, "то они начнут исчезать".

Он также отметил, что механизм переизбрания судей КСУ носит поэтапный характер, что позволяет не прекращать работу суда. Если же в один момент Конституционный Суд будет недееспособным, то это может привести к нарушению территориальной целостности страны.

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