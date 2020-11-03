Депутат от "Слуги народа" Ясько заболела коронавирусом

Всех, с кем контактировала последние дни, Ясько проинформировала и попросила быть в самоизоляции.

Депутат от "Слуги народа" Ясько заболела коронавирусом
Фото: Макс Требухов

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Елизавета Ясько получила положительный тест на коронавирус.

Об этом она сообщила в Facebook.

"К сожалению, тест на ковид положительный. Неделя политическая еще та. И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста. Всех, с кем контактировал последние дни, проинформировала и попросила быть в самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности", - сообщила она.

Сегодня стало известно, что глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") получил позитивный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что более 60 нардепов и сотрудников Рады уже заболели ковидом.

В конце сентября из-за вспышки коронавируса в Верховной Раде было решено отменить пленарные заседания до 20 октября.

В течение нескольких дней ковид обнаружили у 10 нардепов и представителей аппарата. Так коронавирусом заболела руководитель партии "Голос" Кира Рудык. 29 сентября о положительном тесте на ковид сообщили также пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

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