На Донбассе в результате обстрела из гранатомета ранен военный
С начала суток оккупанты дважды нарушили договоренности о прекращении огня.
С начала текущих суток, 3 ноября, зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета.
"К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. Воин доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести", - говорится в вечерней сводке.
Кроме того, оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
Напомним, вчера глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что готов к компромиссам с Россией по Донбассу.