На Донбассе в результате обстрела из гранатомета ранен военный

С начала суток оккупанты дважды нарушили договоренности о прекращении огня.

С начала текущих суток, 3 ноября, зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета.

"К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. Воин доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести", - говорится в вечерней сводке.

Кроме того, оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.