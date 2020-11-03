Гройсман обратился к правительству относительно роста заболеваемости COVID-19: "У вас есть 7-10 дней, а дальше - катастрофа"

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман обратился к действующему правительству и всем представителям центральной власти с требованием оставить практику развертывания полевых госпиталей, зато максимально мобилизовать имеющиеся койко-места, в том числе - за счет ведомственных учреждений, мобилизовать врачей и максимально увеличить тестирование на коронавирус.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Гройсман уверен, что власть уже потеряла контроль над заболеваемостью, и скоро страну ждет катастрофа.

"Вы потеряли контроль над ситуацией. На все про все есть 7-10 дней. Надо не играть в идиотизм развертывания медицинских комплексов. Украина имеет базу - 170 тыс. - коечный фонд. Сейчас он задействован максимум на треть ... Надо развернуть койко-места, мобилизовать врачей - военной медицины, ведомственной медицины. Втрое увеличить тестирования", - сказал экс-премьер.

Гройсман отметил, что средства у государства есть, и дороги "сейчас могут подождать", а вот людям надо было дать возможность для выздоровления "еще вчера".

"Люди стоят в очередях (на получение результатов тестирования и консультации врачей), это создает угрозу для жизни и здоровья. Требую от правительства быстрых и серьезных действий", - сказал Гройсман.

Он также напомнил, что лично семь месяцев подряд обращал внимание чиновников на существующие проблемы и давал предложения по их решению. "Я об этом говорю как минимум месяцев семь - о том, что надо было сделать. К сожалению, страна не готова к росту больных", - подчеркнул экс-премьер.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что ситуация с коронавирусом близка к катастрофе, и каждый несет личную ответственность за распространение COVID-19.

В течение 2 ноября в Украине зафиксированы рекордные 8 899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 346 детей и 401 медработник. Также зафиксировано самое большое за сутки число выздоровлений от ковида - 5 100. Степанов заявил, что коронавирус распространяется "просто в ураганном режиме".