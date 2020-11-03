Геннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова

Сын мэра Харькова Даниил Кернес прокомментировал слухи о смерти своего отца Геннадия Кернеса, которые СМИ в очередной раз сегодня начали распространять в Интернете. За последний месяц Кернес "умирал" уже несколько раз.

"Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкои? на чертеи? из разных источников. Так выглядит борьба за власть", - заявил Кернес-младший издания "Страна".

По словам министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, слухи о смерти Геннадия Кернеса - это полная чушь. По его мнению, сегодняшнее очередной заявление украинских Телеграмм-каналов связано с объявлением результатов выборов, которые должны обнародовать 4 ноября.

"Если по Кернесу это искусный вброс, то Геннадий Адольфович жить будет долго!", - отметил в соцсетях экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Официальные результаты местных выборов еще не объявлены, но голоса уже подсчитаны, и известно, что Геннадий Кернес традиционно лидирует по количеству голосов в родном Харькове. Он все еще находится на лечение в немецкой клинике, но уже идет на поправку.

Директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Cидоренко написал, что Кернес, который в начале сентября заболел коронавирусной инфекцией "жив и умирать не собирается".

"Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с [пасынком и супругой Кернеса] Родионом и Оксаной Гайсинскими – проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70% легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат – сразу вылет в Харьков", – отметил он.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Геннадий Кернес лечится в Германии не от коронавируса, а перенесенного инсульта.