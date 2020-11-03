Геннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова

Сын мэра Харькова Даниил Кернес прокомментировал слухи о смерти своего отца Геннадия Кернеса, которые СМИ в очередной раз сегодня начали распространять в Интернете. За последний месяц Кернес "умирал" уже несколько раз.

Сын Кернеса ответил на громкие заявления о смерти отца

"Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкои? на чертеи? из разных источников. Так выглядит борьба за власть", - заявил Кернес-младший издания "Страна".

По словам министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, слухи о смерти Геннадия Кернеса - это полная чушь. По его мнению, сегодняшнее очередной заявление украинских Телеграмм-каналов связано с объявлением результатов выборов, которые должны обнародовать 4 ноября.

"Если по Кернесу это искусный вброс, то Геннадий Адольфович жить будет долго!", - отметил в соцсетях экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Официальные результаты местных выборов еще не объявлены, но голоса уже подсчитаны, и известно, что Геннадий Кернес традиционно лидирует по количеству голосов в родном Харькове. Он все еще находится на лечение в немецкой клинике, но уже идет на поправку.

Директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Cидоренко написал, что Кернес, который в начале сентября заболел коронавирусной инфекцией "жив и умирать не собирается".

"Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с [пасынком и супругой Кернеса] Родионом и Оксаной Гайсинскими – проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70% легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат – сразу вылет в Харьков", – отметил он.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Геннадий Кернес лечится в Германии не от коронавируса, а перенесенного инсульта.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Блок рекламы


Похожие новости
Во второй тур выборов мэра Броваров выходят Сапожко и РатниковВо второй тур выборов мэра Броваров выходят Сапожко и Ратников
Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноябряВторой тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября
На Львовщине умер переизбранный председатель территориальной общиныНа Львовщине умер переизбранный председатель территориальной общины
Мэра Луцка выберут во втором туреМэра Луцка выберут во втором туре
Мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко умер от коронавирусаМэр Новгород-Северского Олег Бондаренко умер от коронавируса
От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий ФедорчукОт коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук
В день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умерВ день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умер
Штепа проходит во второй тур на выборах мэра Славянска - экзит-пол "Системы"Штепа проходит во второй тур на выборах мэра Славянска - экзит-пол "Системы"
Против советника мэра Броваров открыто уголовное производствоПротив советника мэра Броваров открыто уголовное производство
На выборах мэра Тернополя Надал набрал более 70%, - экзит-полНа выборах мэра Тернополя Надал набрал более 70%, - экзит-пол
Последние новости
Подгружаем последние новости