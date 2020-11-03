Конституционный суд не вынес решения по закону о языке

Дата следующего слушания пока не известна.

Конституционный суд не вынес решения по закону о языке
Фото: Олександр Рудоманов

Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрела представление о конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но решение принято не было.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заседание по представлению о языке прошло, решение не принято", - сообщили в пресс-службе КСУ.

Дата следующего слушания пока не известна.

Напомним, в июле КСУ начал рассмотрение рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии закона о языке Конституции.

Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля прошлого года. Действие закона не распространяется на личную жизнь.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

В то же время предполагается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

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