Суд по делу Маркива выслушал все стороны и взял перерыв для определения решения

Нацгвардеец выступил на заседании с заключительным словом.

Суд по делу Маркива выслушал все стороны и взял перерыв для определения решения
Віталій Марків
Фото: Людмила Денісова

Нацгвардеец Виталий Маркив выступил в суде с заключительным словом, после чего был объявлен перерыв до 18:30 по итальянскому времени (19:30 по киевскому) для определения решения.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Виталий выступил в суде. Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него - безосновательны. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30 они или объявят приговор, или скажут сколько им еще нужно времени", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, в случае оправдательного приговора украинская сторона будет удовлетворена.

"Тогда Виталий садится в самолет и направляется в Украину, а мы продолжаем оспаривать в Европейском суде то, что он был задержан на этот период времени. Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции - мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", - добавил глава МВД.

По словам Авакова, на сегодняшнем заседании выступала адвокат семьи погибшего Андреа Роккелли Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их преступления.

"Адвокат заявляет, что якобы сепаратисты заботились о гражданских лицах и журналистах, прятали их от обстрелов со стороны украинских сил. При этом она не указывает, что в эти дни в районе Славянска были убиты 165 человек, в подвалах замучено 5 журналистов. Я там был. Там были расстреляны четыре протестантских священника. И все это эти самые сепаратисты, но почему-то об этом она не говорит", - рассказал Аваков.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года. Судебные слушания продолжаются уже три года. В прошлом году в июле суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Апелляционный процесс по делу Маркива начался 29 сентября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции проходят в апелляционном суде присяжных Милана.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

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