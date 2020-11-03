Зеленский обсудил с главой Красного Креста освобождение пленных и разминирование на Донбассе

Зеленский попросил главу МККК оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

Зеленский обсудил с главой Красного Креста освобождение пленных и разминирование на Донбассе
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Они обсудили вопросы взаимного освобождения пленных, поиск пропавших без вести и разминирование на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии", - заявил Зеленский.

Стороны обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Владимир Зеленский поблагодарил за координацию МККК в предыдущих процессах взаимного освобождения пленных и попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех". Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для организации, которую он возглавляет.

Маурер также отметил, что Украина является важнейшей в операционной деятельности МККК среди всех стран Европы и восьмой по объему работы этой организации в мире.

"Хочу сделать акцент на решимости продолжать нашу деятельность в Украине и помогать гражданскому населению", - сказал президент МККК.

На встрече обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, это повлияет на многие годы вперед. И это является причиной, почему Международный комитет Красного Креста участвует в противоминной деятельности.

Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас согласовываются технические детали.

Напомним, в июле после встречи политсоветников "нормандской четверки" Ермак анонсировал очередной обмен удерживаемыми лицами "в ближайшее время". Однако он до сих пор не состоялся.

По данным СБУ, в плену боевиков террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа находились 235 человек.

Последний обмен состоялся в апреле, Украина вернула 20 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Глава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронутГлава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронут
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУЗеленский: Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ
Зеленский ответил роSSийско-армянскому режиссеру, который обвинил Украину в военной помощи АзербайджануЗеленский ответил роSSийско-армянскому режиссеру, который обвинил Украину в военной помощи Азербайджану
После решения КСУ мы получили сигнал, что миссии МВФ можно не ждать, - ЗеленскийПосле решения КСУ мы получили сигнал, что миссии МВФ можно не ждать, - Зеленский
Зеленский призвал "Слуг народа" поддержать роспуск КСУЗеленский призвал "Слуг народа" поддержать роспуск КСУ
Зеленский призвал судей КСУ уйти в отставку и назвал условие их переизбранияЗеленский призвал судей КСУ уйти в отставку и назвал условие их переизбрания
Зеленский заявил, что за решением КС стоят представители ОПЗЖ и "За будущее"Зеленский заявил, что за решением КС стоят представители ОПЗЖ и "За будущее"
РоSSийские наемники на Донбассе дважды нарушили мирные соглашения от начала сутокРоSSийские наемники на Донбассе дважды нарушили мирные соглашения от начала суток
Зеленский придет на вечернее заседание фракции "Слуга народа"Зеленский придет на вечернее заседание фракции "Слуга народа"
Зеленский в аудиообращении к "СН" предупредил об угрозе кровопролития и гибели страны из-за решения КСЗеленский в аудиообращении к "СН" предупредил об угрозе кровопролития и гибели страны из-за решения КС
Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ - "Цензор.НЕТ"
Последние новости
Подгружаем последние новости