Зеленский обсудил с главой Красного Креста освобождение пленных и разминирование на Донбассе

Зеленский попросил главу МККК оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Они обсудили вопросы взаимного освобождения пленных, поиск пропавших без вести и разминирование на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии", - заявил Зеленский.

Стороны обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Владимир Зеленский поблагодарил за координацию МККК в предыдущих процессах взаимного освобождения пленных и попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех". Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для организации, которую он возглавляет.

Маурер также отметил, что Украина является важнейшей в операционной деятельности МККК среди всех стран Европы и восьмой по объему работы этой организации в мире.

"Хочу сделать акцент на решимости продолжать нашу деятельность в Украине и помогать гражданскому населению", - сказал президент МККК.

На встрече обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, это повлияет на многие годы вперед. И это является причиной, почему Международный комитет Красного Креста участвует в противоминной деятельности.

Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас согласовываются технические детали.

Напомним, в июле после встречи политсоветников "нормандской четверки" Ермак анонсировал очередной обмен удерживаемыми лицами "в ближайшее время". Однако он до сих пор не состоялся.

По данным СБУ , в плену боевиков террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа находились 235 человек.

Последний обмен состоялся в апреле, Украина вернула 20 человек.