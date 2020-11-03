В Украине могут ввести карантин "выходного дня", - СМИ

Предполагается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, а рестораны будут работать только на вынос.

Правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня - с вечера пятницы до утра понедельника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

"Предполагается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, а рестораны будут работать только на вынос", - уточнил собеседник.

Напомним, до 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Согласно последнему зонированию, почти вся страна - в оранжевой и красной зонах, в желтой осталась только часть Херсонской области. К оранжевой зоне будут относиться 489 территориально-административных единиц (в том числе 13 областных центров). Это на 52 единицы больше, чем сейчас.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.