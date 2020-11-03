Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

"На этот раз меня вызывают для допроса по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - сообщил экс-секретарь СНБО.

Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов получил от Государственного бюро расследований повестку на допрос.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Получил очередную повестку от ГБР. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, "кто совершал эти преступления ", потому и продуцируют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа"", - написал Турчинов.

Других подробностей и дату допроса он не сообщил.

Напомним, 20 октября, выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский заявил, что "те, кто без боя отдал Крым", должны нести за это ответственность. При этом он заверил, что дело "не в мести, а в справедливости".