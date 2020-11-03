Рада передала на повторное второе чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине

За это решение проголосовали 290 депутатов.

Рада передала на повторное второе чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада Украины передала на повторное второе чтение законопроект №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

Об этом сообщили на сайте парламента.

За это решение проголосовали 290 депутатов.

"Основная цель проекта - определение правовых и организационных основ обращения пластиковых пакетов, упорядочение отношений, возникающих при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, а также стимулирование развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, что позволит украинским производителям встать на путь глобальных европейских и мировых тенденций и занять ведущее место в мировой производственной цепи", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года. Ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

Кроме того, ограничения не будут распространяться на пакеты, используемые для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса, а также сыпучих продуктов, льда, которые используются как первичная упаковка в объектах розничной торговли.

Также предложено запретить продажу оксоразлагаемых пластиковых пакетов с 1 января 2022 года.

Напомним, в ноябре 2019 года Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении. За соответствующее решение проголосовали 365 нардепов.

В январе тогдашний министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель обратился к депутатам комитета ВР по экологической политике с просьбой принять во втором чтении законопроект № 2051-1.

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