Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной

Аль-Мактум был последним должностным лицом страны, получившим вакцину.

Премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум получил вакцину от коронавируса, разработанную китайской компанией Sinopharm, и сделал прививку.

Об этом он сообщает Аljazeera.com.

Отмечается, что Аль-Мактум был последним должностным лицом страны, получившим вакцину. Ранее, 16 октября, вакцину получил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян, а за ним - министр по вопросам Кабинета ОАЭ Мохаммед Абдулла аль-Гергави.

Согласно сообщениям местных СМИ , работники здравоохранения в ОАЭ также сделали прививки.

Аль-Мактум опубликовал фото, на котором ему делают укол.

"Мы желаем всем безопасности и крепкого здоровья, и мы гордимся нашими командами, которые неустанно работали над тем, чтобы сделать вакцину доступной в ОАЭ ", - написал он в Twitter .

Фото: Twitter.com/HHShkMohd

Напомним, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару отменил соглашение, заключенное Минздравом страны о закупке вакцины от COVID-19, разработанной в Китае.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года.