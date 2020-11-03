"Европейская Солидарность" не допустит прохождения через парламент законопроекта Зеленского по КС, - Порошенко

Экс-президент просит оставить в покое Конституцию.

"Европейская Солидарность" не допустит прохождения через парламент законопроекта Зеленского по КС, - Порошенко
Фото: qha.com.ua

«Европейская Солидарность» не допустит прохождения через парламент законопроекта Владимира Зеленского о роспуске Конституционного Суда. Об этом лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил во время брифинга в Верховной Раде.

«Решением КСУ, которое я точно не приветствую, были отменены электронные декларации. Я хочу подчеркнуть, что именно благодаря политической воле моей, политической воле нашей команды и компромиссам, которые были достигнуты, была запущена наиболее жесткая система электронного декларирования с уголовной ответственностью за его нарушение. Вчера депутаты «Европейской Солидарности» подписали законопроект, которым предусматривается полный возврат к электронным декларациям», - сообщил Порошенко.

Он убежден, что Рада проголосует этот законопроект. А решение о роспуске КСУ экс-президент называет узурпаторским и таким, которое приближает диктатуру.

«Зеленский абсолютно незаконным, неконституционным способом, вопреки Конституции, где обязанности Президента четко определены в 106 статье, а элементы защиты Конституции и Конституционного Суда тоже четко отражены в Конституции, пытается штурмом взять Конституционный Суд. Для того, чтобы на основании советов Портнова, Татарова, Смирнова - всех приспешников Януковича - сформировать лояльный по отношению к себе Конституционный Суд, который будет действовать так же, как это делал во времена Януковича-Портнова в 2010 году, то есть одобрять узурпацию», - говорит пятый Президент.

«Оставьте уже в покое Конституцию. И не надо пугать Украину и украинцев досрочными парламентскими выборами, вы, господин Зеленский, на них проиграете, потому что вы потеряли доверие людей», - резюмировал Петр Порошенко.

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