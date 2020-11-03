КСУ снял с повестки дня дело о Фонде гарантирования вкладов

Конституционный суд снял с повестки дня на 3 ноября дело о конституционности закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Об этом свидетельствует проект повестки дня заседаний суда на 2-5 ноября.

КСУ снял с повестки дня дело о Фонде гарантирования вкладов
Фото: unian.ua

Ранее отмечалось, что это дело планировали рассмотреть в закрытом режиме.

О каком деле идет речь

Как писал «Минфин», Конституционный суд возобновил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «О системе гарантирования вкладов физлиц».

Если КСУ удовлетворит конституционное представление в полном объеме, институт системы гарантирования вкладов окажется вне правового поля.

«Если это решение будет иметь ретроспективное действие и будет распространяться на весь период с момента возникновения Фонда гарантирования, деятельность ФГВФЛ за все годы будет признано незаконным», — объясняла первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, это будет иметь несколько последствий:

  • все взносы, которые платили коммерческие банки на протяжении существования Фонда, надо будет им вернуть;
  • все решения относительно ликвидации банков, создания переходных банков, продажи активов и пассивов с баланса неплатежеспособных банков придется признать незаконными;
  • 2 миллиона вкладчиков неплатежеспособных банков, которые получили около 100 млрд грн компенсаций, должны будут вернуть эти средства в Фонд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Глава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронутГлава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронут
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС впервые после решения КСУ закрыл дело о коррупцииВАКС впервые после решения КСУ закрыл дело о коррупции
КСУ 3 ноября планирует в закрытом режиме рассмотреть дело по поводу закона о языкеКСУ 3 ноября планирует в закрытом режиме рассмотреть дело по поводу закона о языке
ОАСК открыл дело об увольнении главы НКРЭКУ ТарасюкаОАСК открыл дело об увольнении главы НКРЭКУ Тарасюка
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Дело против Маркива Аваков назвал гибридной войнойДело против Маркива Аваков назвал гибридной войной
САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"
"Дело Шеремета": Суд продлил арест музыканту Антоненко"Дело Шеремета": Суд продлил арест музыканту Антоненко
Ткаченко закупит часть тиража книги Кипиани "Дело Василия Стуса" для национальных библиотекТкаченко закупит часть тиража книги Кипиани "Дело Василия Стуса" для национальных библиотек
США сняли запрет на перелеты в Симферопольском районе полетной информации под ответственность Украины (обновлено)США сняли запрет на перелеты в Симферопольском районе полетной информации под ответственность Украины (обновлено)
Генпрокурор отказалась возобновлять дело Роттердам+Генпрокурор отказалась возобновлять дело Роттердам+
Последние новости
Подгружаем последние новости