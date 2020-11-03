КСУ снял с повестки дня дело о Фонде гарантирования вкладов
Конституционный суд снял с повестки дня на 3 ноября дело о конституционности закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Об этом свидетельствует проект повестки дня заседаний суда на 2-5 ноября.
Ранее отмечалось, что это дело планировали рассмотреть в закрытом режиме.
О каком деле идет речь
Как писал «Минфин», Конституционный суд возобновил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «О системе гарантирования вкладов физлиц».
Если КСУ удовлетворит конституционное представление в полном объеме, институт системы гарантирования вкладов окажется вне правового поля.
«Если это решение будет иметь ретроспективное действие и будет распространяться на весь период с момента возникновения Фонда гарантирования, деятельность ФГВФЛ за все годы будет признано незаконным», — объясняла первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
По ее словам, это будет иметь несколько последствий:
- все взносы, которые платили коммерческие банки на протяжении существования Фонда, надо будет им вернуть;
- все решения относительно ликвидации банков, создания переходных банков, продажи активов и пассивов с баланса неплатежеспособных банков придется признать незаконными;
- 2 миллиона вкладчиков неплатежеспособных банков, которые получили около 100 млрд грн компенсаций, должны будут вернуть эти средства в Фонд.