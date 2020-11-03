КСУ снял с повестки дня дело о Фонде гарантирования вкладов

Конституционный суд снял с повестки дня на 3 ноября дело о конституционности закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Об этом свидетельствует проект повестки дня заседаний суда на 2-5 ноября.

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Ранее отмечалось, что это дело планировали рассмотреть в закрытом режиме.

О каком деле идет речь

Как писал «Минфин», Конституционный суд возобновил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «О системе гарантирования вкладов физлиц».

Если КСУ удовлетворит конституционное представление в полном объеме, институт системы гарантирования вкладов окажется вне правового поля.

«Если это решение будет иметь ретроспективное действие и будет распространяться на весь период с момента возникновения Фонда гарантирования, деятельность ФГВФЛ за все годы будет признано незаконным», — объясняла первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, это будет иметь несколько последствий: