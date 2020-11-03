Денисова рассказала детали судебного заседания по делу Маркива

Суд принял решение об ограничении количества присутствующих в зале до одного человека от стороны защиты, а также ограничил присутствие представителей СМИ.

Денисова рассказала детали судебного заседания по делу Маркива
Віталій Марків
Фото: МВС

Виталий Маркив из-за карантина участвует в заседании суда по видеосвязи.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Как и в прошлые заседания, 15 и 23 октября, суд принял решение об ограничении количества присутствующих в зале до одного человека от стороны защиты, а также ограничил присутствие представителей СМИ. Разрешили одновременное присутствие только трех журналистов. К сожалению, Виталия Маркива сегодня в зале суда нет. Из-за карантина он принимает участие в заседании по видеосвязи", - написала омбудсмен.

По ее словам, заседание началось с реплики прокурора Нунции Чараволо. Она заявила, что выступление защиты 23 октября ее очень возмутило, и поэтому она выступила в защиту итальянского правосудия.

"Ее риторика неизменна. Как и на предыдущих заседаниях, прокурор повторяет факты, которые были озвучены во время павийского суда, в частности защищает статью Морани и показания француза Рогелона. Очень остро критикует сторону защиты", - добавила Денисова.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Роккели в Славянске в мае 2014 года.

Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начался 29 сентября. Следующее заседание назначили на 1 октября. Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его перенесли на осень. Заседание суда во второй инстанции будет проходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккели и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

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