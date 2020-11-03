ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов для получения информации о кондитерском бизнесе Порошенко

ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов для получения информации о кондитерском бизнесе Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) обратилось в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр. Следователей интересует зарегистрированная на Виргинских островах компания-холдинг, принадлежащая пятому президенту Украины Петру Порошенко (на фото).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР.

“Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым Президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов”, – сказано в сообщении.

По данным расследования, действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм.

Сообщается, что в регистрационных документах было указано, что компания должна выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, а источником средств для нее должны были стать доходы от коммерческой деятельности.

При этом, отмечает пресс-служба ГБР,  единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент Украины, так как во время регистрации был предоставлен его паспорт и указан киевский адрес.

По информации пресс-службы, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 (уклонения от уплаты налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

В тоже время, как сообщает на своей странице в Facebook адвокат пятого президента Игорь Головань, расследование ГБР ни что иное, как “всплеск активности” после недавнего совещания Владимира Зеленского с силовиками. 

“Упомянутая в “новости” ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации. Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства не из Украины, ни с любой другой места не перечислялись. Петр Порошенко, согласно условиям доверительной собственности, все эти годы не вмешивается в управление “Рошен”, а налоги с дивидендов выплачиваются в Украине. Петр Порошенко, как физическое лицо является одним из крупнейших налогоплательщиков и меценатов. То же самое касается и “Рошен”, как юридического лица”, – сообщил Головань.

Напомним, 10 июня 2020 года в здании Государственного бюро расследований (ГБР) депутату Верховной Рады, пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий. 

Как ранее сообщала KV, в августе 2019 года Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля. Допрос касался возможного уклонения от уплаты налогов при смене собственника телеканала “Прямой” и проходил на фоне митингов сторонников и противников Порошенко у стен ведомства. После этого Петр Порошенко много раз игнорировал повестки ГБР. А 28 февраля 2020 года он пришел на допрос как свидетель после того, как суд постановил принудительно привести его на допрос по делу о назначении судей. Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал решение суда о принудительном приводе на допрос в ГБР попыткой власти отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан

По состоянию на октябрь 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах, которые расследует ГБР. Порошенко вменяют в вину, в частности, злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность; неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019; вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "ПриватБанка".

Фото: Українська правда


Оксана Олейникова, КиевВласть

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