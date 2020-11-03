Зеленский: Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ

Миссии Международного валютного фонда в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене е-декларирования. Об этом заявил в эфире «Свободы слова» президент Владимир Зеленский.

Зеленский: Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ
Фото: gordonua.com

«Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров. От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ждать, а я не хочу скрывать от нашего общества о чем идет речь», — заявил он.

По его словам, если миссия МВФ не приедет в Украину — будет дырка в бюджете.

«Нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчетный сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР, от всех послов Большой семерки находящихся в Украине», — добавил президент.

Предыстория

27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование доходов чиновников и судей.

После этого НАПК закрыло доступ к системе электронного декларирования.

29 октября Кабинет министров опубликовал распоряжение о восстановлении системы е-декларирования, которая была заблокирована решением КС.

В ЕС заявили, что решение Конституционного суда Украины об отмене е-декларирования может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Глава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронутГлава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронут
Блок рекламы


Похожие новости
Внедрение Стамбульской конвенции может стоить Украине $50 млн, – Тимотеуш ЗыхВнедрение Стамбульской конвенции может стоить Украине $50 млн, – Тимотеуш Зых
Посол ФРГ: Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможноПосол ФРГ: Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно
Зеленский ответил роSSийско-армянскому режиссеру, который обвинил Украину в военной помощи АзербайджануЗеленский ответил роSSийско-армянскому режиссеру, который обвинил Украину в военной помощи Азербайджану
После решения КСУ мы получили сигнал, что миссии МВФ можно не ждать, - ЗеленскийПосле решения КСУ мы получили сигнал, что миссии МВФ можно не ждать, - Зеленский
Зеленский призвал "Слуг народа" поддержать роспуск КСУЗеленский призвал "Слуг народа" поддержать роспуск КСУ
Зеленский призвал судей КСУ уйти в отставку и назвал условие их переизбранияЗеленский призвал судей КСУ уйти в отставку и назвал условие их переизбрания
Зеленский заявил, что за решением КС стоят представители ОПЗЖ и "За будущее"Зеленский заявил, что за решением КС стоят представители ОПЗЖ и "За будущее"
ВАКС впервые после решения КСУ закрыл дело о коррупцииВАКС впервые после решения КСУ закрыл дело о коррупции
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геращенко предложила создать комиссию, которая будет выбирать судей Конституционного СудаГеращенко предложила создать комиссию, которая будет выбирать судей Конституционного Суда
Последние новости
Подгружаем последние новости