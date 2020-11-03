Зеленский: Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ

Миссии Международного валютного фонда в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене е-декларирования. Об этом заявил в эфире «Свободы слова» президент Владимир Зеленский.

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«Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров. От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ждать, а я не хочу скрывать от нашего общества о чем идет речь», — заявил он.

По его словам, если миссия МВФ не приедет в Украину — будет дырка в бюджете.

«Нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчетный сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР , от всех послов Большой семерки находящихся в Украине», — добавил президент.

Предыстория

27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование доходов чиновников и судей.

После этого НАПК закрыло доступ к системе электронного декларирования.

29 октября Кабинет министров опубликовал распоряжение о восстановлении системы е-декларирования, которая была заблокирована решением КС.