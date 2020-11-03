Ростовский суд огласил приговор фигурантам красноармейского "дела Хизб ут-Тахрир"

Арсена Абхаирова, Рустема Емирусеинова и Эскендера Абдулганиева приговорили к 13, 17 и 12 годам лишения свободы.

Приговор фигурантам так называемого красноармейского "дела Хизб ут-Тахрир", вынесенный "Южным окружным военным судом" в Ростове-на-Дону, является незаконным и политически мотивированным.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен сообщила, что Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но первые два года - в тюрьме. Рустема Емирусеинова и Эскендера Абдулганиева осудили на 17 и 12 лет соответственно. Они будут отбывать наказание в аналогичных условиях.

"Я осуждаю неправомерное решение роSSийского военного суда, ведь наших сограждан обвинили в преступлении, которое они не совершали. Хочу подчеркнуть, что права и свободы крымских татар грубо нарушались с момента незаконных обысков в их домах и задержания. Так, нарушено право на объективное расследование, на эффективное средство правовой защиты, справедливый суд и принцип презумпции невиновности", - заявила Денисова.

Уполномоченный ВР по правам человека обратилась к международному сообществу с просьбой объединить усилия и усилить давление на РоSSийскую Федерацию, чтобы наконец прекратить политически мотивированные преследования граждан Украины во временно оккупированном Крыму и освободить всех пленников Кремля.

Напомним, 16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 7 человек, арестованных на Крымском полуострове 7 июля 2020 года, в том числе крымскотатарского активиста и координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева. Совокупно их приговорили к 110 годам колонии строгого режима. Восьмого фигуранта дела "второй бахчисарайской" группы "Хизб ут-Тахрир" Эрнеста Аметова оправдали и освободили из-под стражи.