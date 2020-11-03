Степанов о коронавирусе: мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе

Глава Минздрава считает, что легко пройти вторую волну невозможно.

Степанов о коронавирусе: мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе
Фото: Макс Требухов

Ситуация с коронавирусом близка к катастрофе, и каждый несет личную ответственность за распространение COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

"Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так", - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что нагрузки от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран.

"Впереди тяжелые времена. Следующие слова многим не понравятся, но это факт. Нет кого-то отдельного ответственного за борьбу с ковидом. Пришло время личной ответственности каждого. Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому. Поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни . Мы не можем за вас выполнять правила. Только вы сами можете уберечь себя", - отметил министр.

Степанов также добавил, что нужно соблюдать дистанцию и носить маску, а в случае возникновения первых симптомов вести себя ответственно - обратиться к врачу, изолироваться, не подвергать опасности окружающих.

"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну - невозможно", - сказал министр.

Напомним, на протяжении 2 ноября в Украине зафиксированы рекордные 8 899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 346 детей и 401 медработник. Также зафиксировано самое большое за сутки число выздоровлений от ковида - 5 100.

Степанов заявил, что коронавирус распространяется "прямо в ураганном режиме".

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