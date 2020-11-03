Внедрение Стамбульской конвенции может стоить Украине $50 млн, – Тимотеуш Зых
На сегодняшний день документ ратифицировали 34 страны.
Дополнительные затраты из госбюджета на введение требований Стамбульской конвенции могут составить $50 млн. Об это заявил доктор юридических наук, вице-президент польского Института правовой культуры Ordo Iuris Тимотеуш Зых в эфире "5 канала", пишут "Українські новини".
"Опираясь на данные ООН, можем сказать, что если бы в Польше шаг за шагом внедрялись предписания Стамбульской конвенции, это стоило бы дополнительно $50 млн. Если принять во внимание, что в Украине количество населения сопоставимо с Польшей, то и затраты тоже сопоставимы", – говорит Тимотеуш Зых.
По его словам, в Польше сейчас происходит дискуссия на тему денонсации Стамбульской конвенции. Премьер-министр страны обратился по этому вопросу к Конституционному суду. Кроме того, идет сбор подписей под петицией о выходе из этого соглашения. Если петиция наберет 100 тысяч голосов, Сейм Польши должен будет рассмотреть этот вопрос на заседании.
ем предлагает Стамбульская конвенция. На основе исследований, выполненных в Польше, мы видим, что домашнее насилие будет гораздо реже проявляться там, где есть традиционная семья", – говорит Тимотеуш Зых.
Напомним, Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. На сегодняшний день документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина. В Польше конвенция была ратифицирована в 2015 году. Но в июле 2020 года Министр Юстиции Збигнев Зьобро призвал начать процесс выхода Польши из этого соглашения.
Отметим, Институт правовой культуры Ordo Iuris (Ордо Юрис) — независимая юридическая организация, учрежденная в Польше, аккредитована Европейским парламентом. Институт объединяет ученых и практикующих юристов с целью развития правовой культуры, основанной на уважении человеческого достоинства и прав. Ордо Юрис выступал в качестве третьей стороны в международных разбирательствах, в том числе в Верховном суде Польши, Европейском комитете по социальным правам и Европейском суде по правам человека. Кроме того, организация представляет свои заключения по запросу Венецианской комиссии, Мониторингового комитета ПАСЕ и Комитета ЛИБЕ Европейского Парламента.