Внедрение Стамбульской конвенции может стоить Украине $50 млн, – Тимотеуш Зых

Дополнительные затраты из госбюджета на введение требований Стамбульской конвенции могут составить $50 млн. Об это заявил доктор юридических наук, вице-президент польского Института правовой культуры Ordo Iuris Тимотеуш Зых в эфире "5 канала", пишут "Українські новини".

"Опираясь на данные ООН , можем сказать, что если бы в Польше шаг за шагом внедрялись предписания Стамбульской конвенции, это стоило бы дополнительно $50 млн. Если принять во внимание, что в Украине количество населения сопоставимо с Польшей, то и затраты тоже сопоставимы", – говорит Тимотеуш Зых.

По его словам, в Польше сейчас происходит дискуссия на тему денонсации Стамбульской конвенции. Премьер-министр страны обратился по этому вопросу к Конституционному суду. Кроме того, идет сбор подписей под петицией о выходе из этого соглашения. Если петиция наберет 100 тысяч голосов, Сейм Польши должен будет рассмотреть этот вопрос на заседании.

ем предлагает Стамбульская конвенция. На основе исследований, выполненных в Польше , мы видим, что домашнее насилие будет гораздо реже проявляться там, где есть традиционная семья", – говорит Тимотеуш Зых.

Напомним, Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. На сегодняшний день документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина. В Польше конвенция была ратифицирована в 2015 году. Но в июле 2020 года Министр Юстиции Збигнев Зьобро призвал начать процесс выхода Польши из этого соглашения.