Суд по делу Маркива: сегодня в Милане продолжат рассмотрение апелляции

Заседание будет посвящено дебатам между сторонами защиты и обвинения.

Сегодня в Милане продолжится заседание апелляционного суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Оно будет посвящено дебатам между сторонами защиты и обвинения.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Перед началом прений суд присяжных должен принять решение о приобщении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующих о непричастности Виталия к гибели итальянского журналиста Андреа Роккеле.

Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами, "Не в том месте. Не в то время", который также доказывает невиновность Маркива.

"Возможно, это будет последнее заседание суда присяжных перед вынесением Виталию Маркиву приговора. Украинская сторона будет настаивать на единственно возможном справедливом приговоре - снятию всех обвинений и полном оправдании Виталия Маркива", - сообщают в МВД .

Отмечается, что на заседании суда сегодня будут присутствовать министр МВД Арсен Аваков и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

23 октября состоялось четвертое апелляционное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд итальянского города Павия признал причастным к гибели журналиста Андреа Роккели в захваченном роSSийскими оккупантами Славянске. На суде выступали защитники Маркива в апелляционном процессе по уголовному делу и защитник интересов государства Украина в апелляционном процессе по гражданскому делу.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время форума по безопасности - Kyiv security forum - назвал дело нацгвардейца Виталия Маркива гибридной войной.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Роккели в Славянске в мае 2014 года.

Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начался 29 сентября. Следующее заседание назначили на 1 октября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции проходит в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккели и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.