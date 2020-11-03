Авиакомпания из РоSSии продавала запчасти к боевым вертолетам с украинского предприятия

СБУ блокировала незаконные поставки из Украины авиационных комплектующих к военной технике.

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения роSSийской компанией запчастей к боевым вертолетам.

Спецоперацию СБУ провела совместно со Службой внешней разведки, информирует пресс-центр спецслужбы.

По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы роSSийской авиакомпании. Ее непосредственные фигуранты работали на стратегическом отечественном предприятии.

"Здесь злоумышленники систематически разворовывали важные комплектующие: двигатели и авиационные запчасти для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и их модификаций. Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США.

В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов Ми-2 и Ми-8. Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Сейчас согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в октябре СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину зенитно-ракетных комплексов, которые потом вывозили за границу.

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