Глава КС Тупицкий заявил, что члены НАПК запугивали судей

По его словам, судье Слиденко ногами выбивали двери.

Глава КС Тупицкий заявил, что члены НАПК запугивали судей
Фото: скрін відео

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции запугивали судей КС.

По его словам, в партии "Слуга народа" пригрозили "улицей" и протестами, а участники митинга под КС были радикально настроены и поставили ультиматум - если судьи не уйдут в отставку, "то они начнут исчезать". Об этом Тупицкий заявил во время брифинга, который транслировал канал "Прямий".

"А до этого три работника НАПК вошли неустановленным способом, сломав охрану КС, при поддержке политиков и администраторов, дискредитируя КС, ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет судьи, а это элемент неприкосновенности. Три раза пришли - мало. Они пришли домой к судье Слиденко и выбивали двери", - заявил Тупицкий.

По мнению Тупицкого, КС "занял позицию не сломать систему и архитектуру антикоррупционных органов"

"К чему ведет одномоментная смена состава Конституционного суда - судей набирали ступенчато, чтобы увольнение было таким, чтобы суд не прекращал свою деятельность. Если в один момент Конституционный суд будет недееспособным, то это может привести к нарушению территориальной целостности. В любой области появляется возможность проголосовать за отделение. Для правомерности действий требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно. Иначе это может привести к кровопролитию", - заявил он.

Напомним, что народные депутаты собирают подписи за отставку судей Конституционного суда на фоне отмены ряда положений антикоррупционного законодательства.

На роспуске состава судей также настаивает президент. Он заявил, что не будет отзывать проект закона, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС, а у тех, кто не участвовал в скандальном голосовании и добровольно уйдет в отставку, будет шанс переизбраться.

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