ВР разрешила украинцам полностью изменять ФИО по своему усмотрению

Верховная Рада (ВР) приняла во втором чтении и в целом законопроект, позволяющий гражданам свободно менять паспортные данные – не только фамилию и имя, но и отчество. Таким образом, открыт путь к “полноценному” избирательному клонированию: если не предусмотреть законодательные предохранители, то накануне президентских, парламентских или местных выборов граждане смогут становится 100-процентными двойниками кандидатов.

Об этом KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 3 ноября 2020 года.

За законопроект №2450 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества” во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

Проект закона предусматривает внесение изменений в ст. 295 Гражданского кодекса и ст. 149 Семейного кодекса , которыми предусматривается право лица по своему усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию или имя. Отметим, что действующее законодательство дает право физлицу менять только имя или фамилию и не регламентирует изменение отчества.

За основу за основу этот законопроект был принят Радой 3 июня с.г. Отмечалось, что этот пробел в украинском законодательстве подтверждается решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу “Гарнага против Украины” от 16 мая 2013 года, в котором ЕСПЧ установил нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом того, что соответствующие положения законодательства Украины, регулирующие вопросы изменения отчества, сформулированы недостаточно четко.

При этом, следует учесть, что с принятием закона возникнет возможность создать абсолютно точный “избирательный” клон как кандидатов в депутаты, так и в президенты.